«Не хватило везения»: белорусская сборная по футболу проиграла Уэльсу на отборочной игре чемпионата мира-2022

Игра проходила в Казани при пустых трибунах. Фото: РИА Новости

Главный тренер команды нашей страны по футболу Георгий Кондратьев прокомментировал итоги отборочной игры чемпионата мира-2022: игрокам сборной Беларуси не хватило везения, считает он. Об этом пишут РИА Новости.

Хет-трик у валлийцев смог оформить Гарет Бэйл.

- Ребята сражались и имели моменты, чтобы забить третий гол. В конце бросили Гарета Бэйла одного, так нельзя было делать. Команда только строится, команда сражается. Не повезло нам сегодня. Мы не забили, они забили. Это всё решило, - прокомментировал Георгий Кондратьев.

Он также сказал, что доволен командой, хотя результат не получается.

-Тактически можно было в обороне сыграть грамотнее перед третьим голом Бэйла, - считает главный тренер нашей страны.

Футболисты из Беларуси и Уэльса играли при пустых трибунах в Казани. Это связано с тем, что УЕФА запретила матчи под своей эгидой в Беларуси. В столице Татарстана футболисты из Беларуси играли ранее: «Торпедо-БЕЛаз» встречалась с датским «Копенгагеном» в матче квалификации Лиги Конференций. Белорусы тогда проиграли.

- Конечно, повлияло, что не играли дома. Дома лучше было бы, чем при пустых трибунах, - заключил Георгий Кондратьев.

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