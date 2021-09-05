Задержали 7 иракцев и предотвратили 200 случаев пересечения границы: Польша сообщила о новом потоке нелегалов из Беларуси

Польские пограничники продолжают бороться с мигрантами, которые следуют из Беларуси. Фото: погранслужба Польши

Польские пограничники задержали 7 граждан Ирака: те пересекали границу со стороны Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба пограничной службы Польши.

-Вчера, т.е. 04.09, было совершено большое количество попыток незаконного пересечения границы, - рассказали в ведомстве о ситуации на белорусско-польской границе и добавили: -Офицеры пограничной службы задержали 7 нелегальных иммигрантов - все из Ирака - пресечено 200 попыток.

В сообщении также было отмечено, что за пособничество задержаны два гражданина Польши и один сирийский гражданин с видом на жительство в Германии.

В еще одном сообщении в своем аккаунте в социальных сетях польское ведомство рассказывает, что на территории Беларуси до сих пор проживает около 24-30 мигрантов.

- Белорусские службы регулярно снабжают их товарами. При необходимости пополняют телефоны и пауэрбанки иностранцев с помощью электрогенератора, - говорят польские пограничники.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

Читайте также:

В Слониме 7 и 8 сентября зовут сниматься в роли евреев, вот что надо сделать, чтобы попасть в артисты (подробнее).

В Беларусь прилетел самолет из Пекина с 1,5 млн доз вакцины от COVID-19 – миллион доз белорусы купили, остальное – подарок (подробнее).