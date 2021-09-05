В Европе растет число заболевших коронавирусом, при этом 70% взрослых привиты: врачи объясняют причины

Медик уверяет: число заболевших будет меньше, если уровень иммунной прослойки выйдет на показатели в 80–85% Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Европе зафиксировали: при 70% взрослых, которые были полностью вакцинированы от коронавируса, экспоненциальный рост заболеваемости прекращается, но растет более сглаженно. Причину явления пояснили в РБК, ссылаясь на директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора Михаила Щелканова.

Эксперт отметил, что вакцина способна защитить не от заражения, а от тяжести болезней и летальных исходов.

-Вот летальные случаи, я думаю, сойдут потихонечку на нет через месяц. А что касается заболеваемости, нужно иметь порядка 80%, и сначала будут доминировать только легкие случаи, и только потом заболеваемость поползет вниз, — пояснил Михаил Щелканов.

По его словам, северную и южную части Европы нужно рассматривать в диаметральном эпидемиологическом отношении.

- И Франция с Германией абсолютно разные, и возьмите страны Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург). Германия неплохо справляется, там народ дисциплинированный и есть доверие правительству. Южная Европа хуже справляется, возьмите ту же Испанию, Италию, —сказал специалист.

Эксперт заявил, что заболеваемость может выйти на плато и начнет сокращаться, если уровень иммунной прослойки выйдет на показатели в 80–85%.

Издание также приводит слова врач-инфекциониста Евгения Тимакова, который заявляет, что среди вакцинированных число тяжелых случаев и смертей меньше минимум в четыре раза.

- Ни одна вакцина в мире не гарантирует, что этот человек не заболеет этой инфекцией. Эффективность вакцин от коронавируса, которые сейчас используют, — выше 70%. И в зависимости от того, какая это вакцина, 20–30% населения могут заразиться этой инфекцией, —заявил медик.

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