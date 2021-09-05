Литовские перевозчики хотят, чтобы Беларусь отказалась от навигационных пломб

Из-за мер, которые вступили в силу с 30 августа, Литва может утратить конкурентоспособность в сфере грузоперевозок. Фото: Sputnik

Навигационные пломбы с 30 августа стали обязательными для большегрузов из Литвы. Вильнюс просит нашу страну отказаться от такого нововведения, сообщает Sputnik.

Литовская национальная ассоциация автомобильных перевозчиков просит у правительства своей страны обсудить с Польшей и Латвией возможность введения аналогичных мер по отношению к грузам из Беларуси.

"Бизнес опасается, что стоимость применения пломб со временем может значительно возрасти. Если сейчас это стоит около 50 евро, к концу года может вырасти до 250 евро и более. В случае потери логистической конкурентоспособности не только автотранспорт будет обходить Литву, но и корабли будут отдавать предпочтение портам Польши и Латвии", – цитирует информагентство генерального секретаря профильного объединения Зенонаса Буйвидаса.

Навигационные пломбы могут не использоваться большегрузы, которые следуют через Литву из Калининградской области по таможенному транзиту. Это исключение из правил. Отказаться от пломб могут также тяжеловесные или же крупногабаритные грузовые автомобили, которые должны получать специальное разрешение на проезд.

На европейских грузоперевозчиков, которые въезжают в Беларусь из Латвии и Польши, такие требования не распространяются.

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