В правительстве сказали о готовности союзной программы единого рынка газа и сохранении комфортной цены для Беларуси

Снопков заявил, что союзная программа по созданию единого рынка газа готова. Фото: БелТА
В эфире «Беларусь 1» первый зам белорусского премьер-министра заявил о готовности союзной программы по созданию единого рынка газа Беларуси и России.
По словам Николая Снопкова, в основе программы по созданию единого рынка газа находится задача определить в 2022-ом году «однозначные и понятные обоим сторонам» принципы и подходы в функционировании объединенного рынка газа. Также первый вице-премьер подчеркнул, что на данный момент в Беларуси цена на газ «лучшая по сравнению со всеми странами СНГ и Европейским союзом».
- Рынок волатилен, поэтому эти принципы должны сформировать правильное реагирование цены в условиях Союзного государства с тем, чтобы у нас сохранялась наиболее комфортная цена, - добавил зам главы правительства.
Кроме того, Снопков высказался и о других союзных программах. Уточнил, что стороны «вышли на финишную прямую» и консесус найден по всем 28 картам.
Напомним, 9 сентября Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся для обсуждения подготовки и реализации союзных программ в рамках Союзного государства Беларуси и России.
Резюмируя Снопков заметил, что формирование союзных программ в целом осуществляется «на основе трех базовых элементов: цель, направление и результат».
- Цель у всех одинаковая - создание равных стартовых условий для субъектов хозяйствования двух стран. Механизмы - унификация законодательства двух стран, - заключил он.
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