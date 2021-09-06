Еще одна спортсменка из Беларуси эмигрировала в Польшу, она также была замешана в скандале, связанном с Олимпиадой в Токио

Спортсменка Ольга Сафронова эмигрировала в Польшу. Фото: из личного архива спортсменки

Стало известно, что еще одна белорусская спортсменка эмигрировала в Польшу. Об этом информирует польский ресурс pap.pl.

Так в СМИ сообщают, что представительница Беларуси в конном спорте Ольга Сафронова получила польскую гуманитарную визу и надеется начать свою карьеру в качестве представителя Польши.

Правозащитник спортсменки рассказал ресурсу, что Ольга Сафронова входила в сборную Беларуси по конному спорту на Олимпийских играх в Токио, однако была исключена из ее состава из-за того, что ее лошадь подозревалась в употреблении допинга. Антидопинговые тесты, которые спортсменка провела уже в Польше, этого не подтвердили.

Сообщается, что польская федерация конного спорта заинтересована в сотрудничестве с белоруской. Фото: zviazda.by

Также сообщается, что Сафронова ранее подписала открытое письмо спортсменов против насилия и за честные выборы.

Представитель Сафроновой адвокат Томаш Вилински подчеркнул, что всадница надеется на продолжение спортивной карьеры в Польше.

- Мы хотим получить разрешение на участие в соревнованиях под нейтральным флагом. В будущем Сафронова будет подавать заявку на получение польского гражданства, не отказываясь от белорусского. Если она получит его, то сможет представлять Польшу (на соревнованиях - Ред.). Польская федерация конного спорта заинтересована в сотрудничестве с ней, - заметил представитель спортсменки.

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