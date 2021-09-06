Фотофакт. В Беларусь прибыли военные из Казахстана

Военные из Казахстана прибыли в Беларусь на учения «Запад-2021». Фото: Минобороны
Пресс-служба Министерства обороны сообщила о том, что в Беларусь прибыли военные из Казахстана.
Казахские военнослужащие будут принимать участие учениях «Запад - 2021».
В Беларуси военных из Казахстана встречали хлебом с солью. Фото: Минобороны
- Военнослужащие Казахстана прибыли в Беларусь для участия в совместном стратегическом учении «Запад 2021», - проинформировала пресс-служба военного ведомства в официальном телеграм-канале.
В Минобороны в воскресенье, 5 сентября, не уточнили число военных из Казахстана, прибывших в Беларусь. Но опубликовала фото, на которых военнослужащих Казахстана встречают хлебом и солью. А приглашение, напомним, им ранее, в начале августа, направлял глава Миноброны.
В Беларусь прибыли казахские военные. Фото: Минобороны
К слову, практическая часть совместных стратегических учений «Запад-2021» назначена на 10 - 16 сентября. Действия на практике будут отрабатываться на 9 полигонах на территории России и на 5 белорусских полигонах.
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