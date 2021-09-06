Фотофакт. В Беларусь прибыли военные из Казахстана

Военные из Казахстана прибыли в Беларусь на учения «Запад-2021». Фото: Минобороны

Пресс-служба Министерства обороны сообщила о том, что в Беларусь прибыли военные из Казахстана.

Казахские военнослужащие будут принимать участие учениях «Запад - 2021».

В Беларуси военных из Казахстана встречали хлебом с солью. Фото: Минобороны

- Военнослужащие Казахстана прибыли в Беларусь для участия в совместном стратегическом учении «Запад 2021», - проинформировала пресс-служба военного ведомства в официальном телеграм-канале.

В Минобороны в воскресенье, 5 сентября, не уточнили число военных из Казахстана, прибывших в Беларусь. Но опубликовала фото, на которых военнослужащих Казахстана встречают хлебом и солью. А приглашение, напомним, им ранее, в начале августа, направлял глава Миноброны.

В Беларусь прибыли казахские военные. Фото: Минобороны

К слову, практическая часть совместных стратегических учений «Запад-2021» назначена на 10 - 16 сентября. Действия на практике будут отрабатываться на 9 полигонах на территории России и на 5 белорусских полигонах.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Российско-белорусские учения «Запад-2021»: отработают «дестабилизацию ситуации», а из России приедут 2,5 тысячи военных с техникой.

Сценарий учений – конфликт, возникший из-за деятельности незаконных вооруженных формирований, сепаратистов и международных террористов (подробности).

«Озаботились, что мы чуть ли не Прибалтику отрежем»: Лукашенко высказался о предстоящий военных учениях «Запад-2021».

Финальная фаза учений пройдет с 10 по 16 сентября в Беларуси и России (подробности).

Эшелон с российскими военными прибыл в Барановичи. Солдат там встретили «хлебом-солью».

На осень запланированы масштабные российско-белорусские учения «Запад-2021» (подробности).