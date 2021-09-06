По изъятому в Беларуси роману «Революция» писателя Мартиновича поставят спектакль в Гамбурге

По роману Мартиновича "Революция" выйдет спектакль в Германии. Фото: Facebook Геннадия Винярского

Стало известно, что по «Революции» белорусского писателя Виктора Мартиновича поставят спектакль в Гамбурге. Об этом сам писатель сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Уточняется, что пьесу по роману «Революция» поставит театр Schauspielhaus в Гамбурге. Премьера назначена на апрель 2022 года.

- Когда я был в Гамбурге в последний раз в статусе менестреля, денег у меня в кармане хватало лишь на карривурст в портовом лотке. Если бы у меня тогда были лишние 50€, я бы купил себе шерстяной шарф, а не билет в театр. И надо же: именно здесь, в этом ослепительном зале, в апреле следующего года состоится премьера спектакля по моему роману, - прокомментировал Мартинович.

А немецкая газета Süddeutschen Zeitung так проанонсировала будущую премьеру: «Мартинович написал о «человеческой соблазнительности, силе, жадности и системе, контролирующей личность». О том, как государственный аппарат манипулирует всеми сферами общественной жизни».

Известно, что спектакль по роману «Революция» выйдет на немецком языке.

Напомним, роман «Революция» был опубликован в октябре 2020 года. Однако написал свой роман Виктор Мартинович еще в 2013 году. Действия в книге происходят в Москве нулевых. Главным героем является эмигрант из Беларуси, семиотик архитектуры, который оказался в эпицентре событий в столице соседнего государства, грозивших полностью уничтожить его личность. В Беларуси после выхода роман столкнулся с проблемами - часть экземпляров была изъята в белорусском издательстве «Кнiгазбор», а позже книга Виктора Мартиновича «Рэвалюцыя» появилась в продаже в конфискате.

В 2021-м в переводе роман Мартиновича «Революция» вышел в Германии.

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