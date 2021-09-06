Мемуары бывшего замглавы Администрации президента Беларуси наградили литературной премией: стоит книга в интернете почти 40 рублей

Лауреаты Национальной литературной премии Беларуси за 2020 год - бывшие политики, писатели и литературные деятели. Фото: sb.by

Стало известно о том, что бывший замглавы Администрации президента, доктор педагогических наук, профессор Александр Радьков и бывший министр информации Александр Карлюкевич получили Национальные литературные премии. Награды им вручили в Копыле за произведения, которые они написали в 2020-ом году. Подробности сообщила пресс-служба Мининформа.

Сообщается, что премию Александр Радьков получил за «лучшие публицистические произведения». В этом случае речь идет о книгах «Дискретный подход к наблюдению жизни» и «Мой физмат» (серия «Люстэрка лёсу»). К слову, чтобы прочитать эти книги придется потратиться, так как стоят они совсем не дешево. Купить обе книги комплектом сейчас на сайте книжного интернет-магазина можно за 86,34 белорусского рубля. А если купить только одну книгу мемуаров - «Дискретный подход к наблюдению жизни» - более 36 рублей.

А вот бывшему главе Мининформа Александру Карлюкевичу премию присудили в номинации «литературная критика и литературоведение». Награду Карлюкевичу вручили за его книгу «Пухавіччына. Літаратурнае гняздо Беларусі».

Кроме них лауреатами Национальной литературной премии стали и другие белорусские литературные деятели.

Это белорусский писатель Виктор Правдин, победивший в номинации «Лучшее произведение прозы» со своим новым романом «Парыж, Эйфелева вежа і…». А также поэт и главред издательства «Мастацкая лiтаратура» Виктор Шнип, которого жюри признало автором лучшей книги поэзии за сборник «Белае, чорнае i залатое».

Лучшим произведением для детей и юношества в 2020-ом году жюри признало сборник стихотворений Валентины Поликаниной «Всех сильнее доброта». А премию за лучший дебют вручили выпускнице Института теологии БГУ Екатерине Стройловой за сборник «Навстречу любви».

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