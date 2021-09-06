Дети попали в больницу после ДТП на трассе под Слонимом

Водитель не справился с управлением на закруглении дороги. Фото: МВД.
В серьезном ДТП на трассе, соединяющей Слоним и Коссово, пострадали двое детей. Подробности сообщила пресс-служба МВД.
Авария произошла на 23-м километре автодороги Слоним - Коссово вечером 4 сентября. В субботу примерно в 20.00 по трассе в сторону деревни Сосновка ехала «Ауди» под управлением 44-летнего водителя.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением на закруглении дороги, и авто слетело с трассы.
- Водитель допустил занос автомобиля. «Ауди» съехала в кювет и опрокинулась. Пострадали все, кто был в машине: водитель и двое несовершеннолетних пассажирок - девочки 10 и 15 лет, - прокомментировали в пресс-службе.
Пострадавшие в аварии дети и водитель госпитализированы. Правоохранители уточняют, что все были пристегнуты ремнями безопасности в момент аварии.
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