В Госпогранкомитет сообщили о первых жертвах колючей проволоки на границе с Литвой и опубликовали жуткие кадры

Мигрирующие животные получают ранения из-за колючей проволоки на границе. Фото: стоп-кадр | видео ГПК

В пресс-службе Государственного погранкомитета Беларуси заявили о первых жертвах «концертины» - заградительного ограждения из колючей проволоки на белорусско-литовской границе. Видео с жуткими кадрами опубликовала пресс-служба ГПК.

В ГПК 6 сентября сообщили, что на литовско-белорусской границе погиб лось, который запутался в ограждении из колючей проволоки при переходе с территории Литвы в Беларусь.

Сообщается, что инцидент произошел утром в субботу, 4 сентября, на участке пограничной заставы «Заболоть» Лидского погранотряда.

Лось получил рваные раны, когда пытался преодолеть "концертину". Фото: стоп-кадр | видео ГПК

- На место происшествия были вызваны представители Госинспекции охраны животного и растительного мира. К сожалению, животное потеряло много крови и погибло, - прокомментировали в пресс-службе.

На видео, которое опубликовали в Гсопогранкомитете, видно, что лось зацепился за колючую проволоку и протащил ее на несколько десятков метров вперед, получая рваные раны. Пало израненное животное там же.

Смотреть видеосюжет ГПК: Первые жертвы «Концертины»

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