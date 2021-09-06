Годовалая девочка погибла в Солигорске: ее оставили одну с трехлетним братом

Малышку обнаружили мертвой между страховочной сеткой и краем детской кроватки. Фото: СК

О трагедии, которая произошла в Солигорске вечером 4 сентября, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Предварительно установлено, что вечером в субботу, 4 сентября, мертвой в детской кроватке была обнаружена годовалая девочка. В момент трагедии малышка находилась в квартире одна с трехлетним братом. Мама детей пошла в магазин и провожать своего сожителя: младшая девочка была в кроватке, 3-летний малыш был занят мобильным телефоном.

- Женщина сообщила, что ушла из дома около 18.00 вечера, а вернулась спустя полчаса. Годовалую девочку она обнаружила уже без признаков жизни между страховочной сеткой и краем детской кроватки, - прокомментировали в СК.

Следователи на месте происшествия зафиксировали следовую картину, опросили родителей и соседей. Назначен ряд экспертиз. Проводится проверка.

- Следует отметить, что семья находится в социально опасном положении, - подчеркнули в пресс-службе.

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