Лукашенко сказал, что нужно, чтобы в Беларуси жили лучше самых богатых стран

Лукашенко сказал, что было бы решением проблемы для Беларуси. Фото: БелТА

В понедельник, 6 сентября, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко проводит рабочее совещание с гендиректором «Белоруснефти» Александром Ляховым, информирует БелТА.

От главы концерна Лукашенко потребовал, чтобы компания каждый год «добавляла в своем развитии». А говоря о возможностях, не исключил, что, возможно, были в этой сфере утрачены некоторые перспективы. Так, поднимая тему разработки месторождений в Беларуси, Лукашенко озвучил «печальный момент в работе компании».

- Я до сих пор считаю, что это печальный момент, когда после открытия перспективных месторождений в Беларуси мы в свое время (до нас с вами еще) добывали свыше 8 миллионов тонн нефти. Мы выкачали свою нефть, потому что ошибочно считали, что у нас море нефти в Беларуси, - пояснил он.

А далее высказал предположение, что в Беларуси могут быть еще не обнаруженные месторождения нефти.

- Может, у нас что-то там и есть, какое-то море, которое мы с вами еще не нашли? Это главная тема сегодняшнего разговора, - заметил Лукашенко. - Если вы изучали эту проблему, если что-то предложите, я готов в этом участвовать.

Продолжая о возможностях, которые сулит обнаружение в Беларуси новых нефтяных месторождений, Александр Лукашенко сказал, что это означало бы для республики и ее экономики.

- Чтобы мы при нашей с вами жизни еще нарастили хотя бы 3 - 3,5 миллиона тонн. Это решение проблемы для страны. Мы тогда забудем о всякой зависимости, - цитирует Александра Лукашенко sb.by.

Резюмируя, Лукашенко добавил, что, по его мнению, необходимо, чтобы в Беларуси зажили лучше самых богатых стран.

- Но если бы нам сегодня 8 - 9 миллионов тонн нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые страны нашей планеты! Но, увы, такого нет, - заключил Лукашенко.

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