В Госпогранкомитете объяснили причины очереди из фур на границе Беларуси с Польшей и Литвой

Очереди из фур образовались на границе Беларуси с Польшей и Литвой. Фото: ГПК

Причиной скопления фур перед белорусскими пунктами пропуска стало неисполнение договоренностей со стороны литовских и польских пограничников, заявили в Госпогранкомитете Беларуси.

«За прошедшие сутки ни один литовский и польский пункт пропуска на границе с нашей страной не выполнил договоренности по оформлению грузовиков из Беларуси. Именно это является основной причиной скопления фур перед белорусскими пунктами пропуска», - сказано в сообщении пресс-службы.

В ГПК добавили, что наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 56,4% - приходится на польский пункт пропуска Бобровники (с белорусской стороны - Берестовица), а наибольший - 86,4% - на литовский пункт пропуска Шальчининкай (сопредельный белорусский - Бенякони).

«За минувшие сутки в Латвию и Украину перемещение грузового транспорта осуществлялось без задержки», - рассказали в ГПК.

Там отметили, что пропускная способность, определенная двухсторонними договоренностями с этими странами, выполнена в полном объеме.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

Читайте также:

В Госпогранкомитет сообщили о первых жертвах колючей проволоки на границе с Литвой и опубликовали жуткие кадры

Вот кто пострадал на белорусско-литовской границе из-за концертины (подробности).

Фотофакт. Литва получила колючую проволоку от Эстонии и продолжила строить забор на границе с Беларусью

Заграждение строят из колючей проволоки - концертины, которую Литве предоставили другие страны (подробности).

Польша намерена построить дополнительное ограждение на границе с Беларусью

С начала августа на границе двух государств выявили 2 100 попыток нелегально попасть в Польшу (подробности).