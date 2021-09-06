Максиму Знаку и Марии Колесниковой 6 сентября огласили приговор: 10 и 11 лет лишения свободы

Максиму Знаку и Марии Колесниковой 6 сентября огласили приговор. Фото: sb.by

Марии Колесниковой и Максиму Знаку в понедельник, 6 сентября, в суде Минского района огласили приговор. Колесниковой - 11 лет, Знаку - 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает БелТА.

Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, а Знак - в колонии усиленного режима.

Знака и Колесникову признали виновными по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси: части 1 статьи 357 УК - Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата власти; части 3 статьи 361 УК - Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием СМИ или интернета; части 1 статьи 361-1 УК - Создание экстремистского формирования или руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Публично был оглашен лишь приговор.

По информации телеграм-канала Виктора Бабарико, адвокаты будут обжаловать вынесенный приговор Знаку и Колесниковой в Верховном суде. Им на это дается 10 дней.

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