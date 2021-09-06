Лукашенко пообещал «Белоруснефти» «крышу» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил предприятию «Белоруснефть» активно заниматься дальнейшим развитием в республике инфраструктуры для зарядки электромобилей. При этом он пообещал, что будет содействовать в плане устранения излишней волокиты и бюрократизма. Эти заявления он сделал 6 сентября, принимая с докладом генерального директора ПО «Белоруснефть» Александра Ляхова.

На встрече также присутствовала председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.

- Спасибо вам, что занялись этими заправками - электро. Я вижу, что продвижение серьезное, но сегодня мы снимем всякую волокиту и всякий бюрократизм. Не стесняйтесь об этом говорить откровенно. Вы же еще и сенатор. Если нужна вам поддержка, или, как сейчас модно говорить, «крыша», ну так вот «крыша». Председатель Совета всегда вас поддержит. Любой документ мне напрямую доложит, если это надо. Нет - в правительстве продвинет ту или иную идею, - сказал Лукашенко, его цитирует пресс-служба.

Он добавил, что Беларусь не может загубить эту тенденцию электромобилей.

- А для электромобилей нужны быстрые заправки. Очень быстрые. И в Витебске вроде мы можем это делать (оборудование. - Прим. ред.). Надо тогда активнее разворачивать эту работу, - считает Лукашенко.

Он добавил, что следует также помнить о качестве продукции.

- Если делать, то очень качественно. Не позволяйте некачественный продукт на белорусский рынок поставлять и не позволяйте другим это делать, особенно по вопросам, с которыми вы непосредственно связаны, - отметил он.

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