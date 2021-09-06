В Минске в ТЦ Green City сработала пожарная сигнализация - в МЧС рассказали, что именно произошло

В Минске в ТЦ Green City сработала пожарная сигнализация. Фото: realt.onliner.by

В Минске в торговом центре Green City утром 6 сентября сработала пожарная сигнализация. В МЧС рассказали, что именно произошло. Информация об этом была опубликована в Twitter ведомства.

- Утром 6 сентября в ТРЦ Green по улице Притыцкого, 156 сработала пожарная сигнализация. Работники МЧС установили, что произошло тление горючих отложений в венткоробе электропечи. От сообщения до ликвидации прошло немного больше 10 минут, - прокомментировали в ведомстве.

В Минске в ТЦ Green City сработала пожарная сигнализация. Фото: twitter.com/112by

И добавили, что эвакуация не проводилась.

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