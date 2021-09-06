Фотофакт. Кленовый лист и пиктограммы: посмотрите, как украсят Минск ко Дню города

Посмотрите, как украсят Минск ко Дню города. Фото: "Минск-Новости"

Минск традиционно отпразднует День города во вторую субботу сентября. В этом году она выпала на 11 число. Минску исполнится 954 года. Начальник отдела дизайна «Минскрекламы» Татьяна Бугоркова рассказала агентству «Минск-Новости», как преобразится столица к празднику.

- Проект мы начали разрабатывать не менее чем за два месяца до праздника. Для того чтобы получился хороший результат, мы работаем по методу мозгового штурма. Прорабатываем сразу несколько вариантов графики. В результате в работу идет тот проект, который максимально точно и ярко отображает тему праздника. В этом году наиболее точную графику предложил наш ведущий дизайнер Сергей Глухов. А далее в производственный цех включается вся команда. И результат нашего коллективного труда уже можно увидеть, - рассказала Бугоркова.

Посмотрите, как украсят Минск ко Дню города. Фото: "Минск-Новости"

Она добавила, что Минск - город чистоты и порядка. Чтобы данную тему поддержать, в основу графики взяли спокойный, но яркий фон без применения каких-либо линий, пересечений.

- Цвет фона - сине-голубой, как на гербе Минска. Эмблемой праздника выбрали символический кленовый лист. Но не такой, какой мы видим на кленах. Это лист, который несет в себе праздник: яркий и немного мультяшный. Он символизирует начало осени как время года, которое очень нарядное, - пояснила Бугоркова.

Она отметила, для того, чтобы поднять уровень праздничности, дизайнеры отразили в пиктограммах увлечения горожан: танцы, спорт, музыку, театр и другие.

В этом году ко Дню города также собираются украсить колонны Ратуши.

- В последний раз мы их украшали в 2018-м. Решили снова вернуться к этому в 2021 году, так как это красиво и нарядно, - сказала начальник отдела дизайна «Минскрекламы».

Посмотрите, как украсят Минск ко Дню города. Фото: "Минск-Новости"

В начале недели будет установлено тематическое 40-метровое панно на фасаде БГПУ. Праздничными плакатами будут оформлены билборды с информацией о Дне города и датой проведения праздника. Дизайнеры специально продумали несколько вариантов плакатов, чтобы разнообразить картинки на рекламных щитах.

Завершить работу над украшением столицы планируют 8 сентября.

Посмотрите, как украсят Минск ко Дню города. Фото: "Минск-Новости"

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