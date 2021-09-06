Ночные заморозки и до +19°С днем: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 7 сентября

В ночь на 7 сентября в Беларуси ожидаются заморозки Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ночь на 7 сентября в Беларуси ожидаются заморозки, сообщили в Белгидромете.

«Ночью 7 сентября (вторник) местами по юго-восточной половине республики ожидаются заморозки 0...-2°С», - сказано в сообщении синоптиков.

Также во вторник будет переменная облачность, в основном обойдется без осадков. Только ночью и утром местами по северу республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в некоторых районах ожидается слабый туман, отметили синоптики. Ветер будет юго-западный 3 - 8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +1°С по юго-востоку до +9°С по северо-западу, местами по юго-востоку ожидаются заморозки от нуля до -2°С. Днем потеплеет до +14… +19.

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