Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 сентября 2021 года: +1473 новых случаев и еще 10 смертей

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси от Минздрава Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 6 сентября. За сутки было выявлено 1473 пациента с положительным тестом на COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 492 399 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1119 человек.

Всего в Беларуси на 6 сентября коронавирусной инфекцией переболели уже 484 112 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 10 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 3847 пациентов, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 7 миллионов 913 тысяч 616. За последние сутки провели 13 810 тестов.

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