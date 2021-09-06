Бык напал на мужчину в Гродненской области – спустя несколько дней пострадавший умер. Фото: СК

Житель Гродненской области стал жертвой быка. Об этом сообщило со ссылкой на Следственный комитет издание NewGrodno.

Обстоятельства нападения животного на 58-летнего скотника выясняются. Инцидент произошел 21 августа. Днем в больницу привезли жителя Волковысского района с переломами ребер и другими травмами. Спустя несколько дней он умер.

Мужчина работал животноводом на одном из сельхозпредприятий. По предварительным данным, бык напал на него во время перегона скота. СК проводит проверку.

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