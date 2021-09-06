В Минске на Орловской фонарный столб упал на маршрутку. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В ГУВД Мингорисполкома сообщили, что в Минске на улице Орловской фонарный столб упал на маршрутку. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- На улице Орловской со стороны проспекта Победителей в направлении улицы Нововиленской по причине происшествия было затруднено движение. На данный момент оно восстановлено. Устанавливаются детали произошедшего, - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

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