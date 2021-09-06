Белорусские и российские десантники провели совместное контрольное занятие перед активной фазой тактико-специального учения

Десантники Беларуси и России провели совместное контрольное занятие перед активной фазой тактико-специального учения. Фото: Александр Гончаров, «Ваяр».

Десантники Беларуси и России провели совместное контрольное занятие перед активной фазой тактико-специального учения с разведывательными подразделениями специального назначения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси.

«Занятие включало сложный вид десантирования - прыжок в черте города. Задача - приземлиться на необходимую площадку, минуя все естественные и искусственные преграды: озера, жилые дома, дороги с транспортом и строительные площадки. Десантирование осуществляется в бронежилетах, касках и с комплектом вооружения, которое используется во время учений», - рассказали подробности в пресс-службе.

Там добавили, что после прыжков участники занятия показали навыки в военно-медицинской подготовке, установлении противотанковых мин, выполнили нормативы по тактико-специальной подготовке.

Активная фаза совместного учения пройдет с 7 по 9 сентября на полигоне «Песочное» Ивановской области России.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

Читайте также:

Фотофакт. В Беларусь прибыли военные из Казахстана

Казахские военнослужащие будут участвовать в учениях на территории Беларуси (подробности).

Российско-белорусские учения «Запад - 2021»: отработают «дестабилизацию ситуации», а из России приедут 2,5 тысячи военных с техникой

Сценарий учений - конфликт, возникший из-за деятельности незаконных вооруженных формирований, сепаратистов и международных террористов (подробности).

«Озаботились, что мы чуть ли не Прибалтику отрежем»: Лукашенко высказался о предстоящих военных учениях «Запад - 2021»

Финальная фаза учений пройдет с 10 по 16 сентября в Беларуси и России (подробности).