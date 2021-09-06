Курсы валют 6 сентября: доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел

Доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел 6 сентября Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Курсы доллара и евро на торгах 6 сентября выросли, в то время как курс российского рубля упал. Об этом свидетельствуют данные на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

В частности, доллар подорожал на Br0,0033 - до Br2,5156 за $1. Курс евро вырос на Br0,0004 и составил Br2,9827 за 1 евро.

Тем временем курс российского рубля упал на Br0,0036 - до Br3,4479 за 100 российских рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

Читайте также:

Нацбанк с 9 июля меняет порядок установления официальных курсов белорусского рубля

В Нацбанке добавили, что изменения связаны с реализацией положений обновленного Банковского кодекса (подробности).

Нацбанк и правительство смогут вводить валютные ограничения «в случае угрозы экономической безопасности»

Александр Лукашенко подписал указ №154, которым признаются утратившими силу указы №240 от 12 мая 2009 «О некоторых вопросах в области валютного регулирования» и №301 от 31 июля 2018 года «Об отмене обязательной продажи иностранной валюты» (подробности).

В Беларуси с 9 июля начнут действовать новые правила обмена валют. Вот что изменится

Новый порядок обменных операций был прописан в соответствующей «Инструкции о проведении валютных операций» (подробности).