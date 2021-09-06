Фотофакт. Посмотрите, как выглядели Мария Колесникова и Максим Знак на оглашении приговора

Посмотрите, как в суде выглядели Мария Колесникова и Максим Знак в момент оглашения приговора. Фото: Sputnik.by
Марии Колесниковой и Максиму Знаку 6 сентября, в понедельник, в Минском областном суде огласили приговор: 11 и 10 лет лишения свободы. Знака и Колесникову признали виновными по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси.
В сети появились фото, как выглядели в суде Мария Колесникова и Максим Знак на оглашении приговора. Мария была в наручниках, с красной помадой на губах и показывала сердечко, а Максим поблагодарил людей с улыбкой на лице, которые пришли в зал за час до оглашения приговора (приговор был оглашен в 12 часов – Ред.).
Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме, а приговор был оглашен публично.
Посмотрите, как в суде выглядели Мария Колесникова и Максим Знак в момент оглашения приговора. Фото: Sputnik.by
Посмотрите, как в суде выглядели Мария Колесникова и Максим Знак в момент оглашения приговора. Фото: Sputnik.by
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