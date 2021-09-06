В Минздраве показали, где хранят поступившую в Беларусь китайскую вакцину от коронавируса. Фото: Telegram / https://t.me/minzdravbelarus

Предприятие «БЕЛТАМОЖСЕРВИС» впервые приняло на ответственное хранение 1,5 миллиона тонн вакцины против коронавируса, которая поступила в Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

В частности, как рассказал директор Минского филиала РУП «Белтаможсервис» Александр Скачковский, «мы сегодня обладаем статусом, необходимым для хранения всех типов товаров на нашем логистической центре. Наши склады позволяют в надлежащих условиях хранить все лекарственные препараты и средства. В частности, у нас хранится китайская вакцина от коронавируса».

Эта партия препарата находится на особом контроле. Специалисты «Белтаможсервис» работают 24/7 и видят всю ситуацию по хранению любого типа товаров.

Скачковский добавил, что «данный груз размещен на складах в отдельном холодильнике с температурой в 4 градуса по Цельсию, хранится 29 паллет. В состав груза вошли 500 тыс. доз, которые китайская сторона предоставила Беларуси в качестве дружеской гуманитарной помощи, а также 1 млн доз в рамках закупки».

В Минздраве добавили, что производство вакцин будет быстро нарастать, поэтому транспортировка становится актуальной задачей по всему миру.

«Белтаможсервис» - ведущий логистический оператор в республике, он одним из первых в стране получил подтверждение соответствия своих складских комплексов высоким международным стандартам.

Эксперты учреждения «Государственный фармацевтический надзор в сфере обращения лекарственных средств» проверили склады компании и пришли к выводу, что по хранению и складированию грузов (лекарственных средств) они соответствует правилам надлежащей дистрибьютерской практики в рамках Евразийского экономического союза.

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