В Могилеве случился пожар в общежитии – эвакуировали 300 человек. Фото: сайт Могилевского областного управления МЧС.

В Могилеве случился пожар в общежитии, которое находится на Комсомольской. Было эвакуировано 300 человек. Информация об этом опубликована на сайте Могилевского областного управления МЧС.

- Сообщение о сработавшей сигнализации и задымлении в общежитии по улице Комсомольской поступило в воскресенье, 5 сентября, в 20.57. По прибытии спасателей к месту вызова из окна комнаты, расположенной на 10-м этаже, шел дым. Администрация общежития проводила эвакуацию людей. До прибытия сотрудников МЧС из здания были эвакуированы 300 человек, в числе которых 80 несовершеннолетних, - прокомментировали в ведомстве.

В Могилеве случился пожар в общежитии – эвакуировали 300 человек. Фото: сайт Могилевского областного управления МЧС.

В Могилеве случился пожар в общежитии – эвакуировали 300 человек. Фото: сайт Могилевского областного управления МЧС.

И добавили, что никто не пострадал.

- В результате пожара в комнате были закопчены стены и потолок, а также повреждена кровать. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, - рассказали в МЧС.

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