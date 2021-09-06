Премьер-министр Польши Моравецкий рассказал, сколько нелегальных мигрантов хотели пересечь границу за месяц. Фото: скриншот с видео пресс-конференции

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник, 6 сентября, дал пресс-конференцию. Он рассказал, что с начала августа 2021 года польские пограничники пресекли более 4000 тысяч попыток незаконного пересечения границы.

- Только с начала августа число попыток нелегального перехода границы превысило уже четыре тысячи, - сказал Моравецкий.

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский в свою очередь заявил, что за минувшие сутки нелегально перейти границу пытались 152 беженца.

- Практически 100% этих попыток было пресечено, - сказал министр.

По его словам, за последнее время было задержано 11 человек, которые помогали нелегалам пересечь границу. Это в основном граждане постсоветских стран - грузины, таджики, украинцы и чеченцы.

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