«Сегодня ему 30. Могло бы быть»: в эфире госТВ сообщили о том, что в Беларуси привели в исполнение смертный приговор

В эфире телеканала СТВ вышел сюжет 5 сентября, из которого следует, что в Беларуси привели в исполнение смертный приговор в этом году. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В эфире телеканала СТВ вышел сюжет 5 сентября, из которого следует, что в Беларуси привели в исполнение смертный приговор в этом году. Речь идет о Викторе Скрундике, который получил высшую меру наказания за убийство и покушение на убийство пенсионеров в Слуцком районе.

Сюжет вышел в «Неделе» и был посвящен расследованию серии убийств пенсионеров под Слуцком в 2019 году, за которые Виктор Скрундик был приговорен к смертной казни.

«Сегодня ему 30. Могло бы быть, - сообщили в эфире, намекая на то, что приговор Скрундику был приведен в исполнение. - Первый смертный приговор в 2021 году».

Добавим, что в официальных источниках пока не сообщалось об исполнении приговора Виктору Скрундику.

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