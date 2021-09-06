Фотофакт. Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов поселился в гостинице в Барановичах

Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов поселился в гостинице в Барановичах. Фото: скриншот с сериала "Сваты"

Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов поселился в гостинице в Барановичах. Актер снимается в военно-историческом фильме «Праведник». Съемки эпизодов запланированы 7-8 сентября в Слонимском районе.

Накануне съемок Добронравов приехал в Барановичи и заселился в одну из гостиниц города.

Одна из сотрудниц отеля сфотографировалась с именитым актером и выложила фото в Инстаграм.

- Я и представить себе не могла, что буду стоять рядом со своим любимым актером. Целыми днями я смотрю сериалы и фильмы с ним, а в один прекрасный вечер встречаю его в нашем маленьком городе. Может быть, я слишком эмоциональный человек, но я не могу передать вам свои чувства, - подписала фото с Добронравовым девушка.

Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов поселился в гостинице в Барановичах. Фото: Инстаграм shirko_official_

Военно-историческая драма «Праведник» с августа снимается на территории Беларуси. Также съемки запланированы в России и Израиле. Картину снимает российский режиссер Сергей Урсуляк. Драма основана на реальных событиях времен ВОВ. По сюжету, офицер Николай Киселев должен вывести из оккупированного фашистами белорусского села более 200 евреев.

Премьера военно-исторической драмы запланирована на 2022 год.

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