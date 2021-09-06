Евросоюз требует освободить Марию Колесникову и Максима Знака

Мария Колесникова и Максим Знак в момент оглашения приговора в суде. Фото: Sputnik.by

Евросоюз потребовал немедленного освобождения Марии Колесниковой и Максима Знака, которых 6 сентября Минский областной суд приговорил к 10 и 11 годам тюрьмы. Соответствующее заявление в понедельник, 6 сентября, распространил официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано.

Евросоюз считает обвинения, по которым осудили Марию Колесникову и Максима Знака, необоснованными.

- ЕС порицает продолжающееся вопиющее неуважение прав человека и основных свобод народа Беларуси. ЕС также подчеркивает свои требования немедленного и безусловного освобождения всех политических заключенных в Беларуси (количество которых превысило 650), включая госпожу Колесникову и господина Знака, журналистов и всех людей, находящихся за решеткой за осуществление своих прав, - заявил Стано.

В своем заявлении он назвал Колесникову «символом движения за демократическую Беларусь», а Знака - «выдающимся юристом».

Также представитель ЕС высказал мнение, что Колесникову осудили на 11 лет колонии, а Знака - на 10 лет колонии по необоснованным обвинениям в «сговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем», «призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности» и «создании экстремистского формирования и руководстве им».

Стано добавил, что ЕС продолжит свои усилия по привлечению к ответственности за жестокие репрессии со стороны белорусских властей.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

Читайте также:

Фотофакт. Посмотрите, как выглядели Мария Колесникова и Максим Знак на оглашении приговора

Колесниковой и Знаку 6 сентября огласили приговор: 11 и 10 лет лишения свободы (подробности).

Максиму Знаку и Марии Колесниковой 6 сентября огласили приговор: 10 и 11 лет лишения свободы

Колесникову и Знака признали виновными по трем статьям (подробности).