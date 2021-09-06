Лиза Арзамасова в стильном тренче цвета хаки вышла с сыном на прогулку. Фото: Инстаграм актрисы

Звезда сериала «Папины дочки» актриса Лиза Арзамасова в стильном тренче цвета хаки вышла на прогулку с сыном. Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм.

- Права на автомобиль я получила в 18 лет и сразу же села за руль. Мотоцикл, квадроцикл и гидроцикл я вожу с 20 лет. И только в 26 лет я получила права на вождение самого приятного транспортного средства. Работаю водителем коляски. Нет, простите, - кареты Льва Ильича. Тариф «комфорт плюс», - написала актриса.

Лиза Арзамасова в стильном тренче цвета хаки вышла с сыном на прогулку. Фото: Инстаграм актрисы

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