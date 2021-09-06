Россиянка задержана в Беларуси за клевету на Лукашенко
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Гражданка России задержана в Беларуси по статье о клевете на президента Александра Лукашенко. Женщину отправили в СИЗО в Бресте, сообщил пресс-секретарь дипмиссии в республике Алексей Маскалев.
- Нас белорусская сторона уведомила в установленном порядке о задержании гражданки России. Несмотря на то, что Ирина Викхольм сама не высказывала просьбу о встрече с консулом, мы запросили консульский доступ, его получили, - уточнил он. Его цитирует «РИА "Новости».
По его данным, российский дипломат уже встречался с Викхольм.
- Никаких жалоб на состояние здоровье не высказывала, у нее есть адвокат, который занимается ее делом. Вся необходимая консульская поддержка гражданке России оказывается, наши сотрудники держат ситуацию на контроле, - добавил Маскалев.
Подробности дела не сообщаются.
Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.
Читайте также:
Брестчанин оскорбил президента Беларуси комментарием в соцсети ВКонтакте - его будут судить
Также мужчину обвиняют в разжигании социальной вражды (подробности).
Бобруйчанин несколько раз оскорбил президента Беларуси в видеочате - его задержали
Мужчина пояснил, что недоволен уровнем жизни, поэтому решил высказаться в адрес руководства страны (подробности).
Неизвестный оскорбил президента Беларуси в Telegram - возбуждено уголовное дело
Также он высказался и о других представителях власти (подробности).