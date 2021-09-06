Россиянка задержана в Беларуси за клевету на Лукашенко Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гражданка России задержана в Беларуси по статье о клевете на президента Александра Лукашенко. Женщину отправили в СИЗО в Бресте, сообщил пресс-секретарь дипмиссии в республике Алексей Маскалев.

- Нас белорусская сторона уведомила в установленном порядке о задержании гражданки России. Несмотря на то, что Ирина Викхольм сама не высказывала просьбу о встрече с консулом, мы запросили консульский доступ, его получили, - уточнил он. Его цитирует «РИА "Новости».

По его данным, российский дипломат уже встречался с Викхольм.

- Никаких жалоб на состояние здоровье не высказывала, у нее есть адвокат, который занимается ее делом. Вся необходимая консульская поддержка гражданке России оказывается, наши сотрудники держат ситуацию на контроле, - добавил Маскалев.

Подробности дела не сообщаются.

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