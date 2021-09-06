Приговор Колесниковой и Знаку: вот как высказались в ПАСЕ и МИД Великобритании

Посмотрите, как в суде выглядели Мария Колесникова и Максим Знак в момент оглашения приговора. Фото: Sputnik.by.

Марии Колесниковой и Максиму Знаку в понедельник, 6 сентября, в суде Минского района огласили приговор. Колесниковой - 11 лет, Знаку - 10 лет лишения свободы. Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, а Знак - в колонии усиленного режима.

Знака и Колесникову признали виновными по трем статьям УК Беларуси: «Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата власти», «Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Беларуси, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или совершению иных действий, направленных на причинение вреда нацбезопасности Беларуси, либо распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием СМИ или интернета», а также - «Создание экстремистского формирования или руководство таким формированием». Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Публично был оглашен лишь приговор.

Сразу же началась международная реакция. Первыми высказались в ЕС. Там сочли обвинения, по которым осудили Марию Колесникову и Максима Знака, необоснованными:

- ЕС порицает продолжающееся вопиющее неуважение прав человека и основных свобод народа Беларуси. ЕС также подчеркивает свои требования немедленного и безусловного освобождения всех политических заключенных в Беларуси (количество которых превысило 650), включая госпожу Колесникову и господина Знака, журналистов и всех людей, находящихся за решеткой за осуществление своих прав, - заявил Стано.

В своем заявлении он назвал Колесникову «символом движения за демократическую Беларусь», а Знака - «выдающимся юристом».

Затем высказались и в другой европейской структуре: Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ):

- Я потрясен тем, что белорусские оппозиционные лидеры Мария Колесникова и Максим Знак были приговорены к длительным тюремным срокам по так называемым обвинениям в заговоре, - цитирует президента ПАСЕ Дамса БелаПАН, ссылаясь на пресс-службу ПАСЕ. - Эти приговоры совершенно необоснованны, и оба этих мужественных человека, которые всего лишь защищали основные права человека в своей стране, должны быть немедленно освобождены.

Теперь высказались и в Великобритании:

- Приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку свидетельствует о том, что белорусские власти продолжают наступление на борцов за демократию и свободу, - написал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в Твиттере.

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