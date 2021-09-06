Умер звезда фильмов «Профессионал» и «Великолепный» - французский актер Жан-Поль Бельмондо

Умер актер Жан-Поль Бельмондо. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.
Умер актер Жан-Поль Бельмондо, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP. Ему было 88 лет. Других подробностей пока нет.
БУДЬ В КУРСЕ:
5 ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ ЖАНА-ПОЛЯ БЕЛЬМОНДО:
«На последнем дыхании» (1960)
«Великолепный» (1973)
«Страх над городом» (1975)
«Чудовище» (1977)
«Профессионал» (1981)
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