МВД: Информация о розыске пропавшего без вести белоруса Андрея Купреенко не соответствует действительности

Информация о розыске пропавшего без вести белоруса Андрея Купреенко не соответствует действительности. Фото: ориентировка «Альтернативы»

Информация, которая появилась 4 сентября в интернет-источниках об освобождении уроженца Гомельщины Андрея Купреенко из рабства в России, не подтвердилась. Об этом https://t.me/pressmvd/3404сообщили в пресс-службе МВД.

- Установлено, что в 2007 году по заявлению матери Калинковичский РОВД объявил мужчину в розыск как без вести пропавшего. В 2018 году он попал в поле зрения полицейских Кабардино-Балкарии, тогда же подал заявление о прекращении розыска. Также в своем письменном обращении белорус сообщил, что в отношении него не совершались какие-либо противоправные действия, - говорится в сообщении.

Как сообщили в МВД, в последующем соответствующие документы были направлены в Беларусь, на их основании уголовное дело по факту исчезновения следователи прекратили.

- В 2019 году Андрей Купреенко находился в Беларуси и получил новый паспорт в связи с утерей старого. Других заявлений о пропаже мужчины в органы внутренних дел не поступало, - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мужчина, который 14 лет назад уехал из Беларуси в Москву на заработки и пропал без вести, освобожден из рабства и скоро приедет домой.

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