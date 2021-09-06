С полуночи 7 сентября в Беларуси снова дорожает бензин и солярка. Угадаете, на сколько?

С полночи 7 сентября в Беларуси снова дорожает бензин и солярка. Угадаете, на сколько? Фото: Инна КОРСАК

С 7 сентября 2021 года цена бензина АИ-92-К5-Евро не должна превышать 1,96 руб., АИ-95-К5-Евро – 2,06 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,28 руб., ДТ – 2,06 руб, сообщает концерт «Белнефтехим». Напомним, это предельно допустимая цена – по ней с завтрашнего дня и будут продавать автомобильное топливо на заправках Беларуси. В концерне отмечают, что новый предельный уровень розничных цен на топливо установлен «с учетом динамики выхода мировых котировок нефти к началу сентября на уровень 72,9 доллара США за 1 баррель в Беларуси. В целом в условиях подъема средних котировок нефти на 33% рост розничных цен на моторное топливо в текущем году в результате политики сдержанной индексации удерживался на уровне 13,6%».

Напомним, только в этом году автомобильное топливо дорожало больше 20 раз!

В России заговорили о дефиците бензина и запрете на экспорт топлива. Узнали, чем это чревато для Беларуси. Проблемы с автомобильным топливом прогнозируются из-за увеличения внутреннего автотуризма в сезон отпусков

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