Пьяный житель Полоцка угнал эвакуатор и попал на нем в ДТП. Фото: МВД

Пьяный житель Полоцка ночью угнал эвакуатор и попал на нем в ДТП, об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Сообщение об аварии на одной из улиц Полоцка поступило в милицию ночью 5 сентября. Водитель рассказал, что несколько минут назад в него въехал эвакуатор. После аварии шофер попытался уговорить пострадавшего не обращаться к сотрудникам РОВД. Полочанин почувствовал, что собеседник пьян и не поддался на уговоры. Более того, мужчина узнал и саму технику, которая принадлежит его знакомому.

– Поняв, что договориться не получится, виновник ДТП оставил место происшествия. Искать его пришлось сотрудникам милиции. Заодно сыщики установили, что техника была угнана. Нашли подозреваемого в одном из полоцких общежитий. Мужчина был задержан и рассказал, что возвращался домой после посиделок. По дороге ему на глаза попался припаркованный эвакуатор. Он решил, что на нем добраться до жилья будет быстрее и угнал автомобиль. По дороге не справился с управлением и попал в аварию, – сообщили в ведомстве.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело.

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