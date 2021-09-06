Лучше всего вакцинируются в Минске, хуже всего – в Гродненской области: Минздрав рассказал интересную статистику. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

6 сентября Минздрав Беларуси опубликовал статистику и количестве людей, которые уже полностью получили обе дозы вакцины. По этим данным, таких в Беларуси насчиталось 1,04 миллиона человек, из которых 45.800 – это сотрудники различных организаций и ведомств. А первую прививку уже сделали 1,7 миллионов человек. А вот данные по областям. Согласно этим данным полный курс вакцинации прошли:

- в Брестской области более 173,8 тыс. человек,

- в Витебской области более 151,8 тыс.,

- в Гомельской области более 248,8 тыс.,

- в Гродненской области более 141,4 тыс.,

- в Минске более 320,5 тыс.,

- в Минской области более 169,1 тыс.,

- в Могилевской области более 156,8 тыс.

Согласно этим данным, первым в «соцсоревновании» идет Минск (в столице уже полностью вакцинировась 320 тысяч жителей), а хуже всего дела обстоят в Гродненской области (на всю область полный курс вакцинации прошли всего 141 тысяча жителей).

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С полночи 7 сентября в Беларуси снова дорожает бензин и солярка. Угадаете, на сколько? В «Белнефтехиме» отмечают, что рост котировок на нефть был 33%, а топливо в Беларуси за это время выросло только на 13,6%

Умер звезда фильмов «Профессионал» и «Великолепный» - французский актер Жан-Поль Бельмондо. Ему было 88 лет

Приговор Колесниковой и Знаку: вот как высказались в ПАСЕ и МИД Великобритании. Марии Колесниковой и Максиму Знаку в понедельник, 6 сентября, в суде Минского района огласили приговор

Фотофакт. Звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов поселился в гостинице в Барановичах. Актер снимается в картине «Праведник». Съемки эпизодов запланированы на 7-8 сентября в Слонимском районе

«Сегодня ему 30. Могло бы быть»: в эфире госТВ сообщили о том, что в Беларуси привели в исполнение смертный приговор. Мужчине назначили высшую меру наказания за убийство и покушение на убийство

Премьер-министр Польши Моравецкий рассказал, сколько нелегальных мигрантов хотели пересечь границу за месяц. Он добавил, что ситуация, которая сложилась на границе с Беларусью, самая сложная за последние 30 лет

В Могилеве случился пожар в общежитии - эвакуировали 300 человек. В МЧС рассказали, что предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования [фото]

В Минздраве показали, где хранят поступившую в Беларусь китайскую вакцину от коронавируса. На складах находятся 1,5 миллиона тонн препарата

Фотофакт. Посмотрите, как выглядели Мария Колесникова и Максим Знак на оглашении приговора. Колесниковой и Знаку 6 сентября огласили приговор: 11 и 10 лет лишения свободы

Белорусские и российские десантники провели совместное контрольное занятие перед активной фазой тактико-специального учения. Активная фаза совместного учения пройдет с 7 по 9 сентября на полигоне «Песочное» Ивановской области России