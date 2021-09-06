Сбои в подаче транспорта зарегистрированы на выезде из Литвы в Беларусь Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Сбои в подаче транспорта зафиксированы в понедельник, 6 сентября, на выезде из Литвы в Беларусь, об этом пишет БелТА со ссылкой на официального представителя Гродненской региональной таможни Юлию Романюк.

Как сообщили литовские контролирующие службы на границе, в программных экспортных продуктах Литвы произошли сбои, что влияет на ритмичность оформления грузовых транспортных средств. Так, из пункта пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») на белорусскую сторону сегодня подана только половина транспорта от количества, установленного международными договоренностями, а из пункта пропуска «Медининкай» («Каменный Лог») – всего треть.

– Сбои в подаче транспорта, следующего на выезд из Литвы в Беларусь, отмечены в литовских пунктах пропуска «Медининкай», «Лаворишкес», «Шальчининкай» и «Райгардас» (с белорусской стороны «Каменный Лог», «Котловка», «Бенякони» и «Привалка» соответственно), – сообщили в таможне.

Согласно данным на официальном сайте ГПК, по состоянию на 18:00 выезда в Литву ожидали более 880 большегрузов.

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