Адвокаты и близкие Колесникой и Знака рассказали о сегодняшнем приговоре суда

Посмотрите, как в суде выглядели Мария Колесникова и Максим Знак в момент оглашения приговора. Фото: Sputnik.by.

Марии Колесниковой и Максиму Знаку в понедельник, 6 сентября, в суде Минского района огласили приговор. Колесниковой - 11 лет, Знаку - 10 лет лишения свободы. Колесникова будет отбывать наказание в колонии общего режима, а Знак - в колонии усиленного режима.

Знака и Колесникову признали виновными по трем статьям УК Беларуси: «Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата власти», «Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Беларуси, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или совершению иных действий, направленных на причинение вреда нацбезопасности Беларуси, либо распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием СМИ или интернета», а также - «Создание экстремистского формирования или руководство таким формированием». Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Публично был оглашен лишь приговор.

О приговоре уже высказались в Европе – в ПАСЕ и Великобритании.

Тем временем адвокаты и близкие Марии Колесниковой и Максима Знака провели пресс-конференцию в онлайн-режиме. Вот краткие тезисы:

- В заключении Колесникова и Знак проведут меньше 10 и 11 лет, назначенных им судом. Потому что один день содержания под стражей будет засчитываться за 1,5 дня лишения свободы (их задержали 8 и 9 сентября прошлого года соответственно, то есть фактически по полтора года они уже отсидели)

- Колесникову скорее всего отправят отбывать срок в Гомель или Речицу

- Осужденные и их защитники будут обжаловать решение суда в апелляционном порядке. - Адвокаты обвиняемых вынесенный приговор считают незаконным, необоснованным и несправедливым. По их мнению, судом были допущены и процессуальные нарушения, имеется ряд других нарушений. - Процитировать «последние слова» обвиняемых адвокаты не могут – с них взяты подписки. Но «их слова трогали до слез».

- Когда близкие зашли в зал заседания, там уже сидели 40 незнакомых им людей. Эти люди никаких эмоций не выражали.

- Отец Марии Колесниковой получил разрешение на встречу с дочкой, однако дяде Марии не разрешили ее посещение, так как он не входит в круг близких родственников. Свидание может длиться один час. Комната небольшая, она снабжена прозрачной перегородкой, телефонами. Скорее всего, это в присутствии работника СИЗО. Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

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