Белорусский актер-«купаловец» стал лицом крупного бренда одежды. Вот какого

Белорусский актер-«купаловец» стал лицом крупного бренда одежды Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусский известный актер- «купаловец» Павел Южаков-Харланчук стал лицом «Элемы», соответствующие кадры с имиджевой фотосессии новой осенне-зимней коллекции появились в Instagram-аккаунте белорусского бренда одежды.

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Павел Южаков-Харланчук стал лицом белорусского бренда одежды. Фото: Настасья Корсак

Павел Южаков-Харланчук активно снимается в российских и украинских сериалах. С 2010 года выходил на сцену Купаловского театра. В августе 2020 актер был задержан – по официальной версии «за участие в оппозиционной акции».

Павел Южаков-Харланчук стал лицом белорусского бренда одежды. Фото: Instagram-аккаунт «Элема»

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