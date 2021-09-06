Больше 10 ударов охотничьим ножом: под Слуцком убили 22-летнего парня, подозреваемый в бегах. Фото: архив "КП".

Как рассказали «Кур'еру» местные, 22-летний житель Лядно встречался с девушкой. И чем-то её обидел. Чтобы выяснить с ним отношения, приехал её брат. Он дождался молодого человека с работы. Неизвестно, что и как происходило дальше, но в какой-то момент подозреваемый ударил ножом парня больше 10 раз. После этого он сел в свой автомобиль и скрылся. Его ищет милиция. О чем свидетельствуют в том числе и объявления в соцсетях. Возможно, подозреваемый вооружен. Некоторые утверждают, что у него с собой было охотничье снаряжение.

Что известно о подозреваемом

По информации «Кур'ера», подозреваемый из Столбцовского района, но жил в деревне Варковичи, что в 5−7 км от Слуцка. Увлекается охотой.

Что известно о погибшем

По информации «Кур'ера», убитому 22 года, он работал на «частника», занимающегося перевозками продуктов. Местные отзываются о парне положительно.

- Хороший мальчик, никогда ни в чём замечен не был… В школе был прилежным… Да и вообще… В деревне все в шоке», — говорят они.

ОФИЦИАЛЬНО

В УСК по Минской области «Кур'еру» сказали, что информация по факту происшествия уточняется.

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