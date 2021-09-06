Эксперт: новые штаммы коронавируса будут появляться каждые три-четыре месяца

Новые штаммы коронавируса будут появляться каждые три-четыре месяца Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Новые штаммы коронавируса в дальнейшем будут появляться каждые три-четыре месяца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова врача-инфекциониста Евгения Тимакова.

– Новые мутации будут вне зависимости от сезона. Мутации будут продолжаться постоянно, каждые три-четыре месяца мы будем узнавать, что появился какой-то новый штамм коронавируса, – сказал Тимаков.

Он также отметил, что основной процент заболевших осенью придется на детей и студентов. Зимой коронавирус уйдет на второй план, уступив место гриппу.

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