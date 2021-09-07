Премьеры Беларуси и России созвонились вечером 6 сентября: вот о чем они говорили

Премьеры Головченко и Мишустин обсудили торгово-экономическое сотрудничество. Фото: БелТА
В пресс-службе Совета министров сообщили 6 сентября о состоявшемся телефонном разговоре премьер-министров России и Беларуси, передало БелТА поздно вечером в понедельник.
Уточняется, что Роман Головченко и Михаил Мишустин созвонились для обсуждения «широкого круга актуальных вопросов». Кто был инициатором переговоров, не уточняется. Однако еще сообщается, что в фокусе было двустороннее торгово-экономическое сотрудничество в разных отраслях и сферах.
- Кроме того, премьер-министры подчеркнули конструктивный характер взаимодействия в рамках углубления интеграции в Союзном государстве Беларуси и России, - отдельно подчеркнули в пресс-службе Совмина.
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