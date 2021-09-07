Фотофакт. В Польше активисты протестуют против колючей проволоки на границе

В Польше прошла акция протеста в поддержку беженцев. Фото: tvnwarszawa.pl

В Варшаве у здания Сейма прошла акция протеста в поддержку беженцев и против установки забора из колючей проволоки на границе с Беларусью, транслирует TVN24.

Акция протеста проходила 6 сентября, в ней участвовали около 20 человек - активисты общественного объединения «Граждане республики Польша».

Протестующие собрались рядом со зданием польского Сейма в Варшаве и рядом с металлическим заграждением протянули проволоку, свернутую наподобие «концертины». Активисты заявили, что протестуют против ситуации на польско-белорусской границе.

Протестующие не согласны с политикой польских властей в отношение беженцев на польско-белорусской границе. Фото: tvnwarszawa.pl

- У нас с собой есть проволока, которая более или менее символизирует отношение нашей страны к беженцам, - передает телеканал слова активиста Тадеуша Якшевского. - Наш протест - это попытка символически показать, как польское государство относится к политическим беженцам.

Активисты также выступили против политики польский властей, раскритиковали отношение к беженцам, которые лишены «крыши над головой, горячего питания, медпомощи», назвали происходящее гуманитарной катастрофой.

Акция протеста прошла в Варшаве у здания Сейма. Фото: tvnwarszawa.pl

За ходом политической акции наблюдали полицейские, не вмешиваясь.

После 18.00 часов митингующие, около 20 человек, прошли перед канцелярией премьер-министра и пронесли проволоку, которую затем оставили рядом с канцелярией премьер-министра.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Госпогранкомитете сообщили о первых жертвах колючей проволоки на границе с Литвой и опубликовали жуткие кадры.

Вот кто пострадал на белорусско-литовской границе из-за концертины (подробности).

Премьер-министр Польши Моравецкий рассказал, сколько нелегальных мигрантов хотели пересечь границу за месяц.

Он добавил, что ситуация, которая сложилась на границе с Беларусью, самая сложная за последние 30 лет (подробности).

Сбои в подаче транспорта зарегистрированы на выезде из Литвы в Беларусь.

В программных экспортных продуктах Литвы произошли сбои, что влияет на ритмичность оформления грузовых транспортных средств (подробности).

В Госпогранкомитете объяснили причины очереди из фур на границе Беларуси с Польшей и Литвой.

В Латвию и Украину перемещение грузового транспорта осуществлялось без задержки (подробности).