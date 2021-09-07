Белорус купил электросамокат и через сутки оказался в реанимации: вот что случилось и как этого избежать

Мужчина 2 сентября купил электросамокат, а 3 сентября оказался в реанимации. Фото: УВД Миноблисполкома

Несчастный случай произошел с жителем Солигорского района 3 сентября, подробности сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

Сельчанин 2 сентября купил себе электросамокат, а на следующий день, владея средством индивидуальной мобильности меньше суток, уже оказался в больнице.

- Утром пятницы, 3 сентября, 34-летний житель Солигорского района: на электросамокате наехал на ограждение и упал. В результате мужчина получил тяжелые травмы головы. В настоящее время за его жизнь борются медики, - прокомментировали в пресс-службе.

В УВД напомнили, что «водители» элеткросамоката (и других средств индивидуальной мобильности) согласно ПДД считаются пешеходами и должны подчиняться правилам для пешеходов.

- Передвигаться на таком транспорте можно по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, а также в местах, закрытых для движения транспорта. Чтобы пересечь дорогу, необходимо спешиться, взять устройство в руки и так перейти дорогу по пешеходному переходу. Выезжать на проезжую часть дороги ни в коем случае нельзя, - предупредили в ГАИ.

Нельзя пренебрегать также правилами безопасности при пользовании такими устройствами. Не стоит забывать о защитной экипировке, кататься по тротуарах с ровной поверхностью, соблюдать дистанцию, сохранять безопасную скорость и т.д.

Правоохранители еще напомнили родителям, что средство индивидуальной мобильности - это не игрушка!

- Покупая ребенку средства индивидуальной мобильности, объясните основные правила безопасного поведения на улице во время катания, - прокомментировали в УВД.

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