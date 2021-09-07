Польский сейм мог отменить режим ЧС на границе с Беларусью, но поддержал президента

Польские парламентарии поддержали введение режима ЧП на границе с Беларусью. Фото: Twitter Sejm RP

В польском Сейме за введение чрезвычайного положения на границе с Беларусью проголосовали 247 парламентариев, сообщила пресс-служба в Твиттере парламента.

Так сообщается, что в Сейме поддержали решение польского правительства о введение режима ЧП. Введение чрезвычайного режима поддержали большинство депутатов. Введенную меру в понедельник, 6 сентября, поддержали 247 парламентариев, 168 проголосовали против, а 20 воздержались.

Таким образом, депутаты польского Сейма могли отменить распоряжение президента, но решили поддержать главу республики.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда подписал распоряжение о введении режима чрезвычайного положения в граничащих с Беларусью районах еще 2 сентября. Режим ЧС введен в 183 польских населенных пункта Подлясского и Люблинского воеводств и будет действовать в течение 30 дней.

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