В Беларуси перенесли сроки осеннего призыва в армию: названа новая дата

В Беларуси сдвинули сроки осеннего призыва в армию и присяги. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Плановая отправка в Белорусскую армию осенью 2021-го переносится на более ранние сроки, сообщили «Минск-Новости» со ссылкой на информацию военного комиссариата Минска.

Планировалось, что отправка в ряды ВС Беларуси начнется в ноябре, как было в прошлые годы, но сроки сдвинули на октябрь.

- Комплектовать соединения и воинские части Белорусской армии будут с 25 октября по 5 ноября 2021 года, - прокомментировали в военном комиссариате Минска.

Из-за переноса сроков призыва меняется и дата проведения воинской присяги. В 2021 году присяга в Беларуси - 20 ноября.

Остались однако без изменения сроки отправки призывников на срочную военную службу во внутренние войска МВД, части Госпогранкомитета и КГБ - с 15 по 30 ноября.

В Минске осенью 2021-го призовут около 1700 срочников, а также 22 человека отправятся на службу в резерв. В основном служить столичные жители будут в воинских частях Минского гарнизона.

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