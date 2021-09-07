Задержание журналиста Андрея Масловского: что известно на данный момент

Задержан журналист Андрей Масловский. Фото: стоп-кадр | видео телеграм-канал ГУБОП

О задержании бывшего журналиста спортивного ресурса «Трибуна», признанного в Беларуси экстремистским, стало известно в понедельник, 6 сентября. По информации БелаПАН, в квартире Масловского прошел обыск, после чего его самого доставили в в ГУБОПиК МВД.

На утро 7 сентября статус задержанного экс-корреспондента «Трибуны» известен не был.

Однако один из провластных телеграм-ресурсов опубликовал видеозапись, на которой 37-летний журналист Андрей Масловский рассказывает о редакционной политике издания, в котором он раньше работал в поствыборный период. Заявляет, что еще в июле 2020-го ресурс «ушел от освещения спорта в сторону освещения политической ситуации в стране». Также Масловский говорит, что в августе 2020-го он сам участвовал в так называемых воскресных маршах, говорит, что «сожалеет и раскаивается» в этом и «никому не рекомендует нарушать действующее законодательство».

Напомним, Масловский ушел из «Трибуны» в июле 2021 года, в издании он проработал 11 лет, специализировался на футболе. У Андрея Масловского двое детей.

Журналисты БелаПАН попросили прокомментировать задержание бывшего сотрудника руководителя проекта в Беларуси Максима Березинского. Он сказал, что ему «сложно комментировать, когда пытаются бить без разбору». Заявил, что это может преследовать цель давления на прессу. Напомнил, что сайт ресурса был заблокирован одним из первых и также в числе первых был признан экстремистским в Беларуси.

- Однако мы продолжаем выходить. Наверное, кому-то это не нравится. Мне видится в этом бессилие. В футболе это называется «удар отчаяния», - ответил Березинский.

Характеризуя задержанного Андрея Масловского, его бывший коллега уточнил, что он добрый, порядочный и спокойный человек. Выразил надежду, что Масловский вскоре вернется домой к семье.

Напомним, с 3 июня под стражей находится корреспондент «Трибуны» и футболист клуба Первой лиги «Крумкачы» (Минск) Александр Ивулин.

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